Grandprix i Vojens: Mikkel Michelsen snupper wildcardet

Så er der sat navn på den danske wildcard-kører, som lørdag den 7. september skal deltage i grandprixet på Vojens Speedway Center.

Og som JydskeVestkysten også allerede pegede på i weekenden, bliver det Slangerups Mikkel Michelsen.

I lørdags vandt samme Michelsen løbet i EM-serien i Vojens, hvor tre af de fire kørere i finalen var fra Danmark.

- Ja, jeg bliver jo nok svær at komme udenom, sagde Michelsen efter sejren, der nu altså får lov til at prøve kræfter med den absolutte verdenselite.

Det gør så i øvrigt også allerede lørdag ved grandprixet i svenske Målilla, hvor han afløser svenske Antonio Lindbäck, der er udenfor med et brækket kraveben.

De to reserver til grandprixet i Vojens er også på plads. Det bliver Michael Jepsen Jensen, der vandt et grandprix i Vojens på et wildcard tilbage i 2012, og Anders Thomsen.

Leon Madsen topper lige nu VM-stillingen sammen med russiske Emil Sayfutdinov og polske Bartosz Zmarzlik, mens Niels-Kristian Iversen, der havde en dårlig aften i forbindelse med det seneste grandprix, er dumpet ned som nummer 11. Iversen har dog kun to point op til en top otte-placering, der giver en billet til GP-serien 2020.