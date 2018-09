Den danske golfturnering skal næste år for første gang spilles i maj efter at have ligget i august i fem år.

Efter fem år med datoer i august og september bliver golfturneringen Made in Denmark rykket frem i kalenderen.

Den danske Europa Tour-turnering skal således i 2019 spilles i slutningen af maj.

Det oplyser turneringen i en pressemeddelelse.

Årsagen til datoskiftet er, at den amerikanske major-turnering PGA Championship flyttes til maj. Det betyder, at Europa Touren også bliver justeret.

Den britiske turnering BMW PGA Championship bliver derfor flyttet fra sin vanlige plads i maj, som Made in Denmark i stedet får.

Næste år vil der derfor være golf på topniveau på Himmerland Golf og Spa Resort fra 23. til 26. maj.

- Vi har fået en fantastisk mulighed, som vi ikke kunne sige nej til, siger Made in Danmark-promoter Flemming Astrup i pressemeddelelsen.

- De nye datoer er spændende, og vi er meget begejstrede og stolte over, at vi har fået så attraktiv en uge i kalenderen.

- Hele golfkalenderen bliver rystet gevaldigt næste år, og at Made in Denmark overtager datoen efter BMW PGA Championship viser, at man hos Europa Touren rangerer Made in Denmark meget højt.

Dette års udgave af den danske turnering afvikles i disse dage på Silkeborg Ry Golfklubs baner. Søndag afvikles fjerde og sidste runde af turneringen.