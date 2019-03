Golf: Sidste hul koster dansker chancen for triumf

Den danske golfspiller Joachim B. Hansen kæmpede til det sidste med om sejren ved European Tour-turneringen Oman Open, men et slag out of bounds på hul 18 ødelagde sejrschancen.

Hansen måtte tage til takke med en delt sjetteplads i fem slag under par samlet. Hans bogey på hul 18 betød, at han var et slag over par for finalerunden.

Amerikaneren Kurt Katayama vandt turneringen i syv slag under par, mens fire spillere delte andenpladsen.

Selv om Joachim B. Hansen indledte finalerunden med en bogey på hul 2, så kom han hurtigt i gang igen med birdies på tre af de næste fire huller.

Det sendte ham alene i spidsen for en stund, men det var en dag, hvor blæsten gav store udsving hos de fleste spillere - også Joachim B. Hansen.

Efter birdien på hul 6 noterede danskeren tre bogeys og blot en enkelt birdie på de næste otte huller, så han gik ind til de sidste fire huller med et enkelt slag op til de førende spillere.

Topstriden var ekstremt tæt med en god håndfuld spillere, som nærmest på skift lå i front og hele tiden højst havde et slag imellem sig.

Da Joachim B. Hansen slog ud på 18. og sidste hul, kunne han med en birdie sikre sig et omspil om sejren. Men danskerens udslag var skidt. Bolden røg out of bounds, hvilket gav ham et strafslag.

I stedet for at jagte en mulig sejr, blev det nu en kamp for at få en par og forblive på en delt andenplads. Hans put blev få centimeter for kort, og så røg han ned på sjettepladsen.

Dermed har han stadig sin første turneringssejr på European Tour til gode.

Jeff Winther gik de sidste 18 huller i et enkelt slag under par, og det rakte til en 12.-plads i to slag under par samlet.

Turneringens sidste dansker, Thomas Bjørn, leverede en miserabel anden runde og klarede ikke cuttet.