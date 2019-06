Golden State-stjerne forlader comeback-kamp på krykker

Med et comeback til basketballstjernen Kevin Durant midt i finaleserien mod Toronto Raptors steg håbet om, at Golden State Warriors kunne genvinde mesterskabet i NBA.

Natten til tirsdag lykkedes det da også Warriors at reducere til 2-3 i finaleserien med en sejr på 106-105, men Durant fik en ny skade.

I begyndelsen af andet quarter trådte stjernen forkert og pådrog sig en skade i akillessenen.

Efter sejren forlod Durant basketballhallen på krykker, og det er derfor højst usandsynligt, at han er med, når holdene mødes igen natten til fredag.

Golden State Warriors' general manager Bob Myers kæmpede for at holde tårerne tilbage, da han efter kampen satte ord på Kevin Durants situation.

- Han var klarmeldt til at spille. Det var en fælles beslutning.

- Jeg mener ikke, at man kan give nogen skylden for, hvad der er sket. Men sådan er det jo i den her verden, og hvis I vil give nogen skylden, så giv mig den, siger Bob Myers.

Kevin Durant var senest i aktion for en måned siden, og stjernen havde derfor ikke deltaget i de fire første finalekampe mod Toronto Raptors.

En MR-skanning skal senere tirsdag kaste lys over omfanget af Kevin Durants nye skade.

NBA-finalen spilles som en bedst-af-syv-serie, hvilket betyder, at Toronto Raptors blot er en enkelt sejr fra at vinde titlen. Golden State Warriors er tvunget til at vinde to kampe for at forsvare mesterskabet.

30-årige Durant er en af NBA's største og bedst betalte profiler. Han har vundet mesterskabet to gange med Warriors i 2017 og 2018, hvor han begge gange blev kåret til finaleseriens mest værdifulde spiller.

Durant indledte NBA-karrieren i 2007 hos det daværende Seattle Supersonics. Fire gange er han den spiller i NBA, der har lavet flest point på en sæson.