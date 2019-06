Golden State Warriors tvinger NBA-finalen ud i sjette kamp

Golden State Warriors tvinger NBA-finalen ud i en sjette kamp efter en nervepirrende afslutning på femte kamp tidligt tirsdag morgen dansk tid.

Med kniven for struben skulle Warriors vinde over Toronto Raptors på Scotiabank Arena i Toronto for stadig at have en mulighed for at vinde finaleserien.

Det formåede holdet med et enkelt point i en yderst spændende femte kamp, der endte 106-105 til Warriors.

Raptors førte serien 3-1 inden kampen, og Toronto-holdet havde muligheden for at vinde hele NBA-finaleserien i kampens slutning.

Med et sekund tilbage skød Raptors-stjernen Kyle Lowry mod kurven, men missede, da tiden randt ud.

Dermed står det 3-2 til Raptors i finaleserien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Næste kamp bliver spillet natten til fredag dansk tid på Oracle Arena i Oakland.