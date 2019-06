Godt klaret: Fire danskere kørere holder liv i grandprix-drømmen

- Jeg har to store mål i denne sæson. Det første er indfriet, da det var at vinde DM, mens det andet er at komme tilbage i grandprix-serien. Og jeg er selvfølgelig meget tilfreds med, at jeg nu er et skridt videre, fortæller Kenneth Bjerre.

Så vil det måske nok være en rimelig god idé at sætte et stort kryds i kalenderen lørdag den 24. august. Den dag afvikles den hæsblæsende GP Challenge, hvor der køres om tre faste pladser i grandprix-serien 2020, nemlig i kroatiske Gorican, og Danmark har ikke mindre end fire kørere til start.

Et vildt ræs

Den rutinerede dansker scorede 13 ud af 15 mulige point. Det rakte til en delt andenplads med en ukrainsk kører, mens tyske Martin Smolinski blev etter med maksimumpoint.

- Det var svært at lave overhalinger på banen, så i to tilfælde valgte jeg det sikre og blev bagved den førende. Det betød, at jeg skulle ud at have en heatsejr til sidst, men det var der egentlig ingen problemer i. Det var et overkommeligt heat.

Men GP Challenge bliver ikke nogen overkommelig opgave.

- Det er et vildt ræs, men jeg kender banen i Gorican ret godt, og jeg plejer at være på skamlen dernede, så jeg tror, at jeg har en okay chance for at køre mig i top tre. Og så tror jeg også, det er en fordel, at jeg efterhånden har prøvet det nogle gange tidligere. Rutine er en god ting, når der er så meget på spil, vurderer Kenneth Bjerre.

Region Vardes Mikkel Bech var også med i Abendsberg, men han kom ikke for alvor til at spille nogen stor rolle i løbet, da han blev nummer ni med seks point.