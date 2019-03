Glen Riddersholm ville hente Alexander Bah til AGF

- Da han havde været i HB Køge i kort tid, var jeg oppe hos min sportsdirektør i AGF for at sige, at ham Alexander Bah, han passer perfekt ind i min måde at spille fodbold på. Han er en dygtig presspiller, han har spidskompetencer, han har fart, han kan sparke. han er virkelig en spændende spiller. Det, klubberne altid gør, er at sige, "ja ja, men kan han tage det med ind i superligaen?" Og det er den uvished, der altid er, fortæller Glen Riddersholm.

SønderjyskE hentede i sommer Bah i HB Køge, men en spiller med de kvaliteter får ikke lov at løbe rundt, uden at andre også er interesserede. Da Glen Riddersholm var AGF-træner ville han hente den nu 21-årige kantspiller og angriber til Aarhus.

SønderjyskE: Hvis Glen Riddersholm selv havde fået lov at bestemme, så er det meget muligt, at SønderjyskE's Alexander Bah ikke havde løbet rundt i en lyseblå trøje, men i en hvid.

Ikke i tvivl

Men Riddersholm var dengang ikke i tvivl om, at Alexander Bah kunne udvikle sig til at blive en dygtig superligaspiller.

- Det var jeg ikke i tvivl om med den her spiller, og derfor er jeg glad for, at han er her nu, siger SønderjyskE-træneren.

Hvorfor hentede I ham ikke til AGF, hvis du ikke var i tvivl?

- Fordi jeg stod alene med min holdning, og det er fair. Det er sådan, det er. Jeg havde også et varmt øje til Rune Frantsen (nu AC Horsens, red.) og Simon Okosun (nu FC Midtjylland, red.), hvor jeg var den eneste, der stod med den holdning, siger Glen Riddersholm.

- Vi skal være enige om, hvilken vej vi går. Men jeg kan godt lide at spotte det der ekstra talent og potentiale. Det er det, jeg har gjort de fleste år af mit trænerliv. Jeg fandt også Winston Reid hernede som 14-årig på et drengehold og tog ham med op til Midtjylland.

Men meget skulle ikke have været anderledes, for at Bah havde spillet i AGF?

- Nej, det kunne han godt have gjort, hvis jeg havde bestemt alene.