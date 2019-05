Glæde i Team Esbjerg-lejren: Vi spiller en god kamp

Meget lettet og rigtig, rigtig glad.

Team Esbjerg-cheftræner Jesper Jensen var udmærket godt klar over, at der stadig er et stykke arbejde at gøre, men lørdagens sejr på 28-20 hjemme over Herning-Ikast i den første DM-finale var naturligvis et stort skridt i retning af et dansk mesterskab.

- Jeg var lige så spændt som alle andre. Der var jo rimelig meget pres på, for alle har jo tildelt os en stor favoritværdighed i de her finaler, og jeg ved godt, hvad der var sket, hvis vi havde tabt her på vores hjemmebane.

- Heldigvis spillede vi en god kamp, og jeg synes faktisk, at vi havde fint styr på det. Jeg ved godt, at Herning-Ikast havde en god periode undervejs i anden halvleg, men heldigvis har vi mange forskellige spillere som tager ansvar og bidrager. Og det gør bare en stor forskel, sagde Jesper Jensen.

Men han sælger jo naturligvis ikke skindet før bjørnen er skudt.

- Nej, overhovedet ikke. Vi er ikke i mål endnu, men det er klart, at det har var vigtigt. Nu er presset på Herning-Ikast, og jeg synes ikke for alvor, at de kom med noget overraskende.

Gør I det færdigt allerede på tirsdag?

- Det vil vi selvfølgelig rigtig gerne, men Herning-Ikast har et stærkt hold, så vi ved, at vi skal til Ikast og spille en god kamp, hvis vi skal vinde deroppe.