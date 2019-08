Glad Team Esbjerg-cheftræner: Vi var det bedste hold

Jesper Jensen var et stort smil efter lørdagens udesejr i Odense. Sanna Solberg mener, at spillet generelt ser fint ud.

HÅgrundspillNDBOLD - TEAM ESBJERG: Smilene var brede, og sejrsråbene pænt høje inde fra omklædningsrummet, da Team Esbjergs forsvarende mestre var sluppet fint fra ligapremieren med en udesejr på 28-25 i Odense.

- Selvfølgelig var det en kamp lidt udover det sædvanlige, så glæden er stor. Vi har en ambition om at vinde grundspillet og forsvare DM-guldet, og Odense satser jo også på at være bedst, sagde Jesper Jensen.

- Vi styrer kampen fuldstændigt i 45 minutter, og hvis vi havde været lidt mere kyniske i de sidste minutter af første halvleg, kunne vi næsten have lukket kampen.

Men Odense kom tilbage og var på 23-23 midt i anden halvleg.

- Vi har lige nogle minutter, hvor det hele bliver lidt for febrilsk. Vi mister roen, men det hører med til historien, at deres keeper også lige har nogle gode redninger, og vi rammer stolpen to-tre gange.

- Til sidst er vi i god kontrol igen. Det synes jeg er flot, og generelt er jeg meget tilfreds. Jeg synes, at alle bød ind, og så glæder vi os selvfølgelig over, at Rikke Poulsen igen står en rigtig stærk kamp inde i målet.

Kort ind i anden halvleg måtte Estavana Polman sætte sig ud på bænken. Hun havde ellers spillet en virkelig god første halvleg og blandt andet scoret fem mål.

- Jeg ved ikke, om det er med til at ryste os en smule, men da vi igen lige fik ro og styring på tingene, kørte vi sikkert kampen hjem. Det synes jeg er stærkt, sagde Jesper Jensen.