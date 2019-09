Gigantisk speedwaydrama: Holsted går glip af superfinalen

Årets superfinale i speedwayligaen skal køres i Slangerup. Det blev en kendsgerning meget sent onsdag aften, hvor Holsted lige manglede det afgørende held, da det hele skulle afgøres. Sejren på 43-41 var fem point for lille.

SPEEDWAY: Det tog sin tid, men hold da fast, hvor var det da bare hele ventetiden værd.

Onsdagens topbrag, hvor Holsted og Slangerup skulle have afgjort, hvor den altafgørende superfinale skal køres i næste uge, blev nemlig et drama udover alle grænser.

Slangerup havde en sejr på 47-40 med fra det første møde, så presset var i den grad på Holsted, der skulle hente en tilsvarende stor sejr for at sikre sig retten til at køre den eftertragtede superfinale på egen slagger.

Hjemme på Moldow Speedway Arena indledte Holsted i overbevisende stil og kom foran med 8-4. Dermed var der kun tre point op, men Slangerup slog tilbage og var foran med 19-17 efter de første seks heats.

Men derefter tog Holsted for alvor fat og hentede hele syv heatsejre i træk. Dermed var værterne foran med 39-33 med bare to heats tilbage - og så manglede der altså blot et enkelt point i det samlede regnskab.

Desværre for Holsted gik det skævt til sidst. Både Kenneth Bjerre og René Bach styrtede og blev korrekt udelukket. Det var ikke lige, hvad der var brug for.

Var det ikke sket, var det med stor sandsynlighed gået Holsteds vej, men tingene endte altså ikke med at gå op i en højere enhed for en forrygende kørende Rasmus Jensen og holdkammeraterne.

Onsdagens match var programsat til klokken 18.30, men regnede høvlede ned og i lang tid så det ud som om, at de massive nedbørsmængder ville medføre en aflysning.

Holsted råder dog over banefolk i absolut verdensklasse, og da det ved 20-tiden stoppede med at regne blev banen i løbet af bare tre kvarter gjort klar til en perfekt og hæsblæsende omgang ræs. Det var en helt igennem imponerende indsats af de frivillige klubfolk. Respekt for det.

Den hæsblæsende match sluttede klokken 23.02, og det var med en flok jublende Slangerup-kørere, der altså har hjemmebanefordel onsdag den 18. september, når superfinalen skal køres.

Holsted-kørerne og holdleder Lars Munkedal ærgrede sig noget så gevaldigt. Det var tæt på, men mon ikke det er helt og aldeles glemt, hvis det nu skulle lykkes for Munkedal & Co. at få revanche og vinde superfinalen?

Holsteds point i matchen: Rasmus Jensen 15, Nicolai Klindt 11, Kenneth Bjerre 9, René Bach 8, Sam Jensen 0.

Slangerups point i matchen: Mikkel Michelsen 14, Dawid Lampart 11, Andreas Lyager 10, Emil Pørtner 3, Jonas Seifert 1.