Ghanas præsident kræver fodboldformand arresteret

Formanden for Ghanas fodboldforbund, Kwesi Nyantakyi, bør arresteres for korruption, mener Ghanas præsident.

Ghanas præsident, Nana Akufo-Addo, har givet ghanesisk politi ordre om at arrestere formanden for det ghanesiske fodboldforbud, Kwesi Nyantakyi.

Det beretter ghanesisk stats-tv ifølge nyhedsbureauet AP.

Kwesi Nyantakyi er desuden medlem af det magtfulde Fifa Council.

Ifølge Ghanas præsident skal der skal igangsættes en efterforskning for at undersøge beskyldninger om korruption rettet imod Kwesi Nyantakyi.

Arrestordren kommer, efter at et dokumentarhold under dække har afsløret, at Kwesi Nyantakyi har afkrævet penge fra forretningsfolk i bytte for adgang til Ghanas præsident og embedsmænd i regeringen.

- Det var tydeligt bedrag ved brug af falske påskud, siger Abu Jinapor, der er præsidentens vicestabschef.

Han tilføjer, at præsidentens ordre kommer, efter at præsidenten har set uddrag af dokumentaren, som endnu ikke er blevet transmitteret offentligt.

Ifølge ghanesisk stats-tv befandt Kwesi Nyantakyi sig ikke i Ghana, da arrestordren blev udstedt.

Kwesi Nyantakyi er præsident for Ghanas Fodboldforbund, vicepræsident for Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF) og har været medlem af Fifa Council siden 2016.

Han var desuden Fifas udvalgte til at føre tilsyn med fodboldturneringerne ved OL i London i 2012.

Han er tidligere blevet anklaget for upassende adfærd, da et britisk medie umiddelbart inden VM i 2014 hævdede, at han var villig til at tillade det ghanesiske landshold at spille kampe, hvor der kunne være mistanke om matchfixing.

Kwesi Nyantakyi afviste dengang alle anklager.