Gent-formand bekræfter interesse for Jess Thorup

FC Midtjyllands cheftræner, Jess Thorup, er af flere belgiske medier rygtet til den belgiske klub Gent som ny cheftræner i klubben.

Og ifølge formanden i Gent, Ivan De Witte, er der noget om snakken.

- Jeg kan bekræfte navnet Jess Thorup som potentiel træner i Gent, siger De Witte til det belgiske nyhedsmedie nieuwsblad.be.

Gent fyrede mandag Yves Vanderhaeghe som cheftræner i klubben efter en dårlig start på sæsonen, hvor det kun er blevet til fire sejre i de seneste ti kampe i den belgiske liga.

Søndag tabte holdet med 1-5 på hjemmebane til Genk, og det blev dråben, der kostede Vanderhaeghe jobbet.

Klubbens søgen efter ny træner har fået flere belgiske medier til at berette, at Gent og FC Midtjylland var meget tæt på en aftale, men det afviser De Witte.

- De historier er for tidligt ude og forkerte. Thorup er en del af en lang liste og langt oppe på den, men aftalen er helt sikkert ikke lige om hjørnet, siger han til nieuwsblad.be.

FC Midtjylland har hjemmebane i Herning, og det lokale medie Herning Folkeblad erfarer, at FC Midtjylland lige nu sidder i forhandlinger med Gent om et salg af Jess Thorup.

Avisen mener at vide, at en aftale kan lande inden for det næste døgn.

Det lykkedes for Jess Thorup og FC Midtjylland at blive danske mestre i den seneste sæson, og holdet topper lige nu den danske liga.

Ritzau har uden held forsøgt at få en kommentar fra Jess Thorup og fra FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen.