Gartenmann om kanonmålet: - Dejligt når en clearing stryger op i hjørnet

Stefan Gartenmann, der scorede til 2-1 mod Vejle, lagde ikke skjul på, at det er en enorm forløsning, at SønderjyskE nu er fri af nedrykning.

SønderjyskE: Interviewene efter sejren over Vejle foregik for nogle af SønderjyskE-spillernes vedkommende med en lyseblå Fuglsang-øl i hånden. Og øl i håret. Og på trøjerne. Lettelsen og glæden var ikke til at tage fejl af.

- Det er sindssygt forløsende. Der har været nogle uger med nogle nætter, hvor jeg har ligget og tænkt over de uendelige scenarier. At vi nu står her, det er så lettende, det er helt vildt, sagde Stefan Gartenmann efter kampen.

Han stod selv bag målet til 2-1, da han bankede bolden ind bag en sagesløs Thomas Hagelskjær.

- Det er dejligt, når en af mine clearinger en gang imellem stryger op i hjørnet, jokede forsvarsspilleren.

- Jeg tror også, at man kunne se på jubelscenerne og på stadion, at der blev skreget noget glæde og noget forløsning ud. Vi vidste samtidig, hvad stillingen var i Aarhus, så vi kunne spille bolden rundt og vente på vores chancer.