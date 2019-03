Går direkte ind i kamptruppen: Den nye forsvarer skal styrke truppens bredde

SønderjyskE: Pludselig gik det stærkt. Fredag morgen ankom 28-årige Thomas Juel-Nielsen til Haderslev Idrætscenter, hvor han gennemgik lægetjek og skrev under på en kontrakt med SønderjyskE.

Klokken 10.30 trænede han med de nye holdkammerater for første gang, og søndag er han med i kamptruppen, når SønderjyskE tager imod Randers.

Thomas Juel-Nielsen, som senest har spillet i Orange County i den næstbedste amerikanske række, skal styrke bredden i SønderjyskE's forsvar.

- Han skal komme ind og sørge for at skabe balance i defensiven i forhold til mandtal, siger cheftræner Glen Riddersholm.

- Han er dansk og uddannet i vores måde at forsvare på, og samtidig har han prøvet at stå i den type kampe med stort pres på, som vi kommer til at spille i foråret. På den måde er han en forstærkning til truppen.

- Han skal forsøge at spille sig ind, men han er ikke tiltænkt start-11. Han kommer ind som et supplement.