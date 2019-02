Fyret KIF-træner fortryder for stor afstand til spillerne

Den fyrede KIF Kolding-træner Lars Frederiksen fortryder, at han ikke gjorde mere ud af at pleje sit forhold til spillerne i håndboldklubben.

Den 48-årige træner fortæller til TV2 Sport, at han ville gøre tingene anderledes, hvis han fik muligheden.

TV-stationen har tidligere berettet, at det var et spilleroprør, der tirsdag fik håndboldklubbens bestyrelse til at fyre Lars Frederiksen.

- Jeg skulle have været tættere på mine spillere. Jeg skulle have brugt noget mere tid på dem og på at have dem ind til endnu flere individuelle samtaler, så jeg havde følt, at jeg vidste, hvor jeg havde dem, og så de havde mulighed for at komme med nogle ting.

- Det fortryder jeg rigtig meget. Men det kan jeg jo ikke lave om på nu. Det er sådan, det er, siger Lars Frederiksen til TV2 Sport.

Den nu tidligere KIF-træner var tirsdag i chok over fyringen, da han for blot halvanden måned siden forlængede sin kontrakt, så den løb frem til 2021.

Den tidligere assistenttræner Lars Rasmussen har overtaget Lars Frederiksens opgaver, mens KIF leder efter en permanent afløser.

KIF indtager tiendepladsen med seks point op til top-8, der udløser en billet til slutspillet. Der resterer syv spillerunder af grundspillet.