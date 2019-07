Fuglsang før bjergpremiere: Nu begynder klassementkampen

Ikke færre end syv kategoriserede stigninger venter på Tour de France-rytterne, når de torsdag kører den 160,5 kilometer lange 6. etape.

Det er løbets første bjergetape, og her kommer Astana-kaptajn Jakob Fuglsang i direkte kamp med de øvrige klassementfolk.

- Det bliver første gang, at vi skal se, hvem der umiddelbart har benene til at køre klassement. Og hvor jeg også selv skal vise, at jeg er, hvor jeg skal være.

- Det bliver en hård dag og en dag, hvor der bliver gået til stålet, spår Jakob Fuglsang.

Ruteprofilen er takket som en sav. Rytterne skal over to kategori 1-stigninger, to i kategori 2 og to i kategori 3, inden etapen skal afgøres på den stejle La Planche des Belles Filles.

Det er fjerde gang inden for de seneste syv år, at en Tour-etape har mål på bjerget. Det tre tidligere opkørsler er vundet af Chris Froome (2012), Vincenzo Nibali (2014) og Fabio Aru (2017).

- Det bliver en lidt anderledes Belles Filles-etape, end den vi kørte for et par år siden. Dengang var der ikke så mange stigninger inden. Det var ligesom bare én hård afslutning, påpeger Jakob Fuglsang.

Han kan glæde sig over, at han mærker stadig mindre til eftervirkningerne af sit voldsomme styrt på 1. etape.

- Jeg er nok på 90-95 procent. Der mangler stadig lidt, før jeg er helt på toppen, men jeg fornemmer, at det går den rigtige vej, sagde Fuglsang.

Danskeren er lige nu nummer 25 i det samlede regnskab.