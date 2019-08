Frustreret Rojas: - Der var panik i vores spil

SønderjyskE's Marco Rojas mener, at han og holdkammeraterne panikkede mod FCK. Gæsternes andet mål punkterede hjemmeholdet.

SønderjyskE: Der var langt op til FCK's niveau i dele af SønderjyskE's kamp lørdag. Især i første halvleg var gæsterne bedst, og det var newzealandske Marco Rojas ikke tilfreds med.

- Jeg er frustreret, sagde han efter kampen.

- Jeg synes, vi kom tilbage i kampen i anden halvleg, fandt os selv og scorede. Og så gav vi et mål væk, som vi nok ikke må give væk på en dødbold. FCK er professionelle. De er gode til at vinde kampe, og det kan man se.

Rojas mener, SønderjyskE fejlede ved at give FCK for meget plads mellem kæderne, hvor FCK kunne samle bolden op og skabe chancer.

- Der var panik i vores spil. Vi rettede op på det i anden halvleg ved at være mere kompakte.

I sidste halvdel af anden halvleg var SønderjyskE mere på bolden, men det handlede blandt andet om, at FCK skruede ned for charmen, mener Rojas.

- Hvis du er København og har en ny kamp om få dage, så er du klog og pakker dig lidt. De var tilfredse med at vinde 2-1. Det var sværere for os at finde plads, sagde han.

Det var Rojas, der på midten af banen vandt den bold, som SønderjyskE scorede på. Rojas er tilfreds med sin egen præstation og er glad for, at han viser god form i øjeblikket.

- På det seneste har jeg været tilfreds med mine præstationer. Der var nogle gode ting i dag imod en god midtbane. Det var dejligt at have en fornuftig kamp.