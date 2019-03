Frustrerede englændere anmelder Montenegro for racisme

Raheem Sterling og flere af hans holdkammerater var udsat for ubehagelige tilråb fra tribunerne i Montenegro.

På banen leverede det engelske landshold endnu en overbevisende præstation, men mandagens besøg i Montenegro efterlader alligevel de engelske spillere med en blandet smag i munden.

Flere af dem måtte nemlig lægge ryg til tilråb og tilskuerlyde, som englænderne opfatter som racistiske.

Især Raheem Sterling var mål for både tilsvininger og kasteskyts, og Manchester City-stjernen reagerede ved at fejre sin scoring til slutresultatet 5-1 med hænderne bag ørerne.

På sin Instagram-profil har han postet et billede af jubelscenen med beskeden: "Den bedste måde at lukke munden på "hatere" (og ja, jeg mener racister)".

Holdkammeraten Callum Hudson-Odoi hørte tydeligt råbene fra tribunerne på det intime stadion i Podgorica, da han ville lykønske Sterling med scoringen.

- Da jeg løb derover, hørte "Rosey" (Danny Rose, red.) og jeg det. De lavede abelyde. Det er ikke i orden. Det er uacceptabelt, og jeg håber, at Uefa vil tage hånd om det, siger Hudson-Odoi ifølge avisen The Guardian.

Raheem Sterling opfordrer til, at Montenegros fans og fodboldforbund får en straf, der kan mærkes. Bøder og karantæner til gerningsmændene er slet ikke nok, mener han.

- I 2019 bør der være markante straffe for sådan noget. Ikke bare karantæne til nogle få. Hvis der bliver råbt racistiske skældsord, skal stadion efter min mening lukkes for tilskuere.

- Derefter vil tilhængerne nok tænke sig om en ekstra gang, før de gør noget så tåbeligt, for de elsker jo alle fodbold og vil støtte deres land.

Landstræner Gareth Southgate kalder oplevelserne "uacceptable" og oplyser, at der er en anmeldelse på vej til Uefa.

- Jeg tror også, at Uefas delegerede hørte det. Spillerne ved, at staben og organisationen er der for dem. Det er det vigtigste, siger landstræneren.