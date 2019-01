Froome dropper at forsvare Giro-triumf

Chris Froome sætter alt ind på at genvinde Tour de France og stiller derfor ikke op i Giro d'Italia.

Den britiske cykelstjerne Chris Froome kommer ikke til at få mulighed for at forsvare sin sejr i Giro d'Italia fra 2018.

Froome stiller slet ikke op i det italienske løb i 2019. I stedet vil han sætte alt ind på at genvinde Tour de France.

Det skriver Team Sky, Froomes arbejdsgiver, på holdets hjemmeside.

- Det har været en svær beslutning at finde ud af, hvad jeg skal i 2019, og hvilke Grand Tours jeg skal fokusere på, især fordi jeg vandt Giroen sidste år, hvor jeg havde en fantastisk oplevelse med holdet.

- Men i 2019 er mit mål nummer et Tour de France, siger Chris Froome på hjemmesiden.

Den firedobbelte vinder kommer ligesom i 2018-udgaven af Touren til at få selskab af Geraint Thomas, der som bekendt vandt løbet sidste år, på de franske landeveje. Thomas' fokus i den kommende sæson vil ligeledes være Tour de France, oplyser Team Sky.

I årets udgave af Giro d'Italia bliver det i stedet colombianske Egan Bernal, der skal forsøge at køre sejren i hus for Team Sky.