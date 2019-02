Friskere Wozniacki skal møde australier i Dubai

Efter at have tilbragt nogle dage i sengen er Caroline Wozniacki blevet frisk nok til, at hun stiller ved start i WTA-turneringen Dubai Duty Free Championship i næste uge.

Caroline Wozniacki siger til TV2 Sport, at hun har det meget bedre, end da hun tidligere i denne uge trak sig fra WTA-turneringen i Qatar.

- Det har været lidt tungt at ligge syg i sengen og slappe af. Men det er det, der skal til en gang imellem, så jeg kunne komme mig over den sygdom. Jeg er helt sikkert mere frisk, end jeg var for nogle dage siden, siger Wozniacki.

Ved lodtrækningen er den danske tennisstjerne blevet parret med australieren Samantha Stosur i første runde i Dubai. Det bliver det 14. professionelle møde mellem de to spillere.

Wozniacki har trukket sig sejrrigt ud i otte af de første 13 kampe mellem spillerne. De mødtes senest i første runde af US Open sidste år, hvor Wozniacki vandt 6-3, 6-2. I lighed med den kamp spilles turneringen i Dubai på hardcourtunderlag.

Klarer den niendeseedede dansker den udfordring, venter enten schweizeren Belinda Bencic eller en kvalifikationsspiller i anden runde.