French Open-finalist kvittede tennis for at spille cricket

Den australske tennisspiller Ashleigh Barty har været på en utraditionel rejse frem mod lørdagens finale i French Open.

I 2014 indstillede den nu 23-årige Barty tenniskarrieren på ubestemt tid, da hun bukkede under for hjemve og store forventninger.

I stedet indledte hun en ny karriere som cricketspiller på højeste niveau i Australien, inden lysten til at spille tennis igen kom snigende, og hun gjorde comeback på tennisbanen i juni 2016.

- Jeg tror, at det er det, jeg er født til at gøre.

- Jeg er tennisspiller hele vejen igennem, og det skulle lige gå op for mig, siger Ashleigh Barty til news.com.au.

- Jeg nød min tid i cricketsporten, men forlod den. Det var noget, der udviklede sig gradvist gennem to år, at jeg ønskede at komme tilbage til den sport, jeg har spillet og elsket, siden jeg var fem år gammel, forklarer hun.

Ashleigh Barty har ligesom som sin fire år yngre tjekkiske finalemodstander i Paris, Marketa Vondrousova, aldrig stået i en finale i en grand slam-turnering før nu.

Med en placering som nummer otte på verdensranglisten er Barty favorit i finaleopgøret mod Vondrousova, der er nummer 38 i verden.

- Det er en stor mulighed, jeg har givet mig selv og mit hold. Vi har arbejdet så hårdt på at bringe os selv i denne slags positioner, siger Ashleigh Barty til AFP.

- Nu handler det om at gå ud og nyde det. Det er den eneste måde at gøre det på - at have det sjovt og spille frit. Jeg spiller min bedste tennis, når jeg kan gøre det sådan, siger hun.

Lørdagens finale spilles klokken 15.