Frederik Rønnow overvejer fremtid efter køb af konkurrent

Den danske landsholdsmålmand Frederik Rønnow overvejer, om han er tjent med at tilbringe endnu en sæson i en reserverolle hos bundesligaklubben Eintracht Frankfurt.

Onsdag købte den tyske klub målmanden Kevin Trapp fra Paris Saint-Germain, efter at Trapp i sidste sæson var udlejet til Frankfurt og holdt Rønnow på bænken.

Nu skal danskeren, der aktuelt døjer med en mindre skulderskade, finde ud af, hvad fremtiden byder på, for købet af Trapp er "ikke nogen optimal situation for mig". Det siger han til TV2 Sport.

- Jeg har talt med min agent om, hvilke muligheder der er, og på den baggrund kommer min skulderskade igen ubelejligt.

- Det er klart, at for mig er det ikke nok at være på et succesfuldt hold, når jeg ikke selv føler, at jeg bidrager med det, jeg kan. Men det er selvfølgelig mit mål - jeg vil spille fodbold. Jeg skal have fundet ud af, hvad det næste træk skal være, siger Frederik Rønnow til TV2 Sport.

Han tilføjer, at han håber at være tilbage på træningsbanen i næste uge.

Den 27-årige horsensianer skiftede sidste sommer fra Brøndby til Frankfurt. Han spillede kun seks betydende kampe for den tyske klub i sin første sæson. På det danske landshold er Rønnow reserve for Kasper Schmeichel.