Frederik Bjerrum får et år mere i SønderjyskE

SønderjyskE: 24-årige Frederik Bjerrum har fået en ny etårig kontrakt i SønderjyskE Ishockey.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

For et år siden hentede SønderjyskE Ishockey Frederik Bjerrum i Herlev Eagles, hvor forwarden havde gjort det så godt, at han blev kåret til sæsonens spiller.

I sin første SønderjyskE-sæson har Bjerrum bidraget med 35 point i 48 kampe.

Sportschef Kim Lykkeskov tror, at trænerteamet kan hive endnu mere ud af 24-årige Frederik Bjerrum, og han har derfor fået endnu et år i SønderjyskE-trøjen.

- Han skulle lige vænne sig til en ny klub i starten, og nu har han lært, hvad det er, vi står for hernede. I første omgang handler det om hårdt arbejde, og så lægger vi de tekniske færdigheder ovenpå, siger Lykkeskov i pressemeddelelslen.