Toronto Maple Leafs vinder 2-1 over Boston Bruins og har fordel af hjemmebane i mulig afgørende kamp søndag.

Toronto Maple Leafs med Frederik Andersen på mål er kun en sejr fra at gå videre til anden runde i slutspillet i den nordamerikanske ishockeyliga NHL.

Og det kan holdet i høj grad takke sin danske målmand for.

I kampen mod Boston Bruins natten til lørdag dansk tid reddede Frederik Andersen 28 skudforsøg, mens hans kollega i den modsatte ende kun parerede 25 skud.

Toronto Maple Leafs vandt kampen med 2-1.

Alle tre mål blev scoret i tredje periode. Auston Matthews åbnede scoringen efter godt 11 minutter, og Kasperi Kapanen øgede føringen til 2-0 cirka to minutter senere.

I slutminutterne valgte Boston Bruins at pille målmand Tuuka Rask ud til fordel for en ekstra angriber, og 44 sekunder før tid lykkedes det David Krejci at passere Frederik Andersen og reducere til slutresultatet.

Efter fem kampe fører Toronto serien med tre sejre mod Bostons to. Det hold, der først vinder fire kampe, går videre i kampen om Stanley Cup-trofæet.

Kamp nummer seks spilles i Toronto søndag eftermiddag lokal tid.