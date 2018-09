Fravalgt Chelsea-anfører overvejer exit

Formelt er han stadigvæk klubbens anfører, men forsvarsspilleren Gary Cahill er langt fra at gå forrest, når Premier League-klubben Chelsea spiller kampe.

Oftest er han nemlig henvist til en plads på bænken eller helt oppe på tribunen, og i indeværende sæson har han endnu ikke været på banen for den engelske storklub.

Bliver det ikke lavet om, må den tidligere engelske landsholdsanfører gøre alvor ud af overvejelserne om at forlade klubben i januar, når transfervinduet åbner. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men som situationen er nu, så ja, så må jeg forlade Chelsea. Jeg er ikke villig til at acceptere, at jeg ikke spiller. Det handler kun om at spille. Ens karriere er kort nok i forvejen.

- Jeg har stor respekt for alle mennesker i klubben, fansene og mine holdkammerater, men nogle gange må man tage svære valg, hvis ens karriere skal gå fremad, siger Gary Cahill.

Før sæsonen fik Chelsea ny manager i form af italieneren Maurizio Sarri, der ikke har haft fidus til 32-årige Cahill.

Manageren har mere tillid til Antonio Rüdiger, David Luiz og danske Andreas Christensen, når det kommer til pladserne i Chelseas centrale forsvar.

Her har Gary Cahill ellers været en central spiller siden skiftet fra Bolton i januar 2012.

- Lige nu nyder jeg ikke tingene. Jeg har været en stor del af holdet i syv år, og jeg har meget svært ved at acceptere den aktuelle situation, siger Gary Cahill.

Han fortæller samtidig, at han håber på, at klubben ikke vil stille sig i vejen for et skifte, så han kan få et ligeså ubesværet exit, som den mangeårige Chelsea-keeper Petr Cech fik lov til for tre år siden efter 11 år i Chelsea-trøjen.

Gary Cahill har kontraktudløb ved udgangen af juni 2019.