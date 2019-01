Frankrigs gamle håndboldgarde har fået hård konkurrence

Talentmassen i fransk håndbold er stor, og flere nye navne er blevet sluset ind på landsholdet. Men det er alligevel et voldsomt erfarent hold, som Danmark kommer til at stå over for i VM-semifinalen fredag aften.

13 af de 16 franske spillere, der var med i OL-finalen for to et halvt år siden, er også en del af VM-truppen, og en 14. - Cedric Sorhaindo - er blevet skadet og har forladt turneringen.

Fra OL-holdet har kun Daniel Narcisse og Thierry Omeyer sagt stop, så de danske spillere ved i høj grad, hvad de går ind til.

- Vi kender dem godt, og der er flere klassespillere på alle positioner. Det er et godt sammentømret landshold, og det er nok ikke de store overraskelser, de kommer med, siger stregspilleren Henrik Toft.

Med dagligt arbejde i Paris Saint-Germain kender han fransk håndbold indgående og er klubkammerat med fire af fredagens modstandere.

Blandt dem er stjernespilleren Nikola Karabatic, men det er nu ikke meget, franskmanden har vist sig i klubben i denne sæson. Han har nemlig døjet med en skade og kom først med i VM-truppen, da Sorhaindo måtte gå ud.

- Jeg har ikke trænet så meget med ham endnu på grund af skader, men kommer han i gang, er han farlig. Han har ikke glemt at spille håndbold, siger Henrik Toft.

Den franske træner Didier Dinart har i de sidste par år gradvist taget nye folk ind, så der i den franske VM-trup er en håndfuld spillere i første halvdel af 20'erne.

Spillere som Dika Mem og Nedim Remili har for længst vist, at der er masser af fremtid i fransk håndbold.

- Det er en stærk gruppe. I den franske liga er der mange talenter, så konkurrencen er stor, siger Henrik Toft.

Også landstræner Nikolaj Jacobsen ser et stort potentiale i den nye generation af franske spillere.

- Der var mange, der sagde, at når Nacisse og de andre stoppede, så .... altså de er bare gode.

- Med de spillere behøver de ikke at bekymre sig om et forestående generationsskifte, siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark og Frankrig spiller VM-semifinale fredag klokken 17.30.