Københavns overborgmester tipper Danmark til at have over 75 procents chance for at få Tour-starten i 2021.

Der er meget stor sandsynlighed for, at Danmark bliver tildelt starten på cykelløbet Tour de France i 2021.

Det vurderer Københavns Kommunes overborgmester, Frank Jensen (S), efter at han har talt med Tourens løbsdirektør, Christian Prudhomme.

Franskmanden har været i Danmark i forbindelse med, at Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har været på statsbesøg i Danmark.

- Jeg vil sige, at jeg er godt over 75 procent, siger Frank Jensen til BT om mulighederne for, at Touren begynder i Danmark om tre år.

Overborgmesteren har gennem flere år været med i den danske delegation af toppolitikere, der har forsøgt at overbevise Christian Prudhomme om, at det vil være en god idé at lægge Tourens tre første løbsdage i Danmark.

Senest har regeringen afsat 17 millioner kroner på finansloven til projektet.

En hurdle har indtil nu været, hvordan hele Tour de France-karavanen skulle kunne blive transporteret fra Danmark til Frankrig hurtigt nok.

Ifølge Frank Jensen er det problem nu løst, fordi Christian Prudhomme vil lægge en hviledag ind efter de tre første løbsdage.

I det danske bud skal den tredje løbsdag afsluttes i Sønderborg.

Den planlagte hviledag vil give tid nok til, at hele Tour-feltet kan tage til Frankrig.

Selv om Frank Jensen med egne ord vil "blive meget skuffet", hvis Danmark ikke bliver vært for Tour-starten om tre år, så understreger han i samme øjemed, at intet er afgjort endnu.

- Den er ikke hjemme endnu, og den er ikke hjemme, før der har været afsluttet egentlige forhandlinger om de samlede vilkår, siger Frank Jensen til BT.