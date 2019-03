Fra glad tv-kendis til ambitiøs træner: Rasmussens andet ansigt

Lars Rasmussen mener, han er sluppet af med fordommene om, at han er ham den sjove fra tv. Hans sportslige ambitioner har bragt ham til Kolding som cheftræner for traditionsklubben KIF. Foto: Mette Mørk

Den tidligere håndboldlandsholdsspiller og europamester, Lars Rasmussen, føler, han er brudt ud af rollen som mediefigur og er blevet anerkendt som træner. Men kampen for at nedbryde fordomme og komme sig over forkerte beslutninger har været lang for den 42-årige KIF Kolding-træner, der en morgen i 2013 så sig selv i spejlet og konstaterede, at han ikke havde nogen grund til at stå op.

Inde bag smilet lurer alvoren. Bag de friske tilråb til spillerne gemmer sig en ambitiøs håndboldtræner. En mand, der vil være den bedste til sit fag, og arbejder i døgndrift på at opnå sine mål. En træner, der kræver samme engagement fra sine spillere. 42-årige Lars Rasmussen er et flerdimensionelt menneske, hvis nogen skulle være i tvivl. Og det er der nok rigtig mange, der har været. For i mange år så offentligheden kun den glade sprællemand med de kvikke bemærkninger. Det var den Lars Rasmussen, der var den temperamentsfulde humørbombe Lille-Lars på EM-guldholdet fra 2008 og den spøgefulde figur i en lang række tv-udsendelser efter karrieren. Da han gik trænervejen måtte han trækkes med fordommene, før han følte, han blev taget seriøst. Men alvoren og selverkendelsen var for alvor sprunget frem i spejlet en marts-dag i 2013. - En morgen i marts 2013 stod jeg op og følte for første gang, at jeg ikke havde noget at stå op til. Jeg havde skåret mig væk fra alt og været med i lidt tv-programmer, og lige pludselig var der ikke noget. Der var ingenting. Der var ikke noget håndbold. Der var ikke nogen omgangskreds. Jeg boede alene i Horsens, efter mig og min kæreste var gået fra hinanden. Jeg havde lavet Vild Med Dans i efteråret 2012, og det var fint nok. Så var der andre småting, men så lige pludselig den mandag morgen, faldt hammeren bare lige ind i låget på mig. Hvad skal jeg lave? Jeg havde ingen ting. Jeg havde penge, ja, men der var ikke noget at stå op til. Min håndbold var død. Den havde jeg fucket op. Jeg havde gjort alt i tv-verdenen, men følte, at folk havde fucket mig op, selv om jeg havde overholdt alle ting. Jeg havde bare håndteret det forkert. Det kan jeg se den dag i dag. Forkert på hvilken måde? - Jeg havde været prostitueret. For overeksponeret. Og nu gad folk ikke at se på det mere, og det ramte jo så. Jeg garanterer dig for, at jeg ikke har opsøgt et eneste tv-program eller radioprogram, interview eller noget som helst siden 2015. Og jeg kommer heller ikke til det. Men det paradoksale er, at når jeg har mindst behov for at være på, så kommer alt sjovt nok.

blå bog Lars RasmussenFødt: 9. april 1976 - 42 år



Trænerkarriere:



KIF 2018-



Siofok 2017-2018



Ringkøbing 2015-2017



Vendsyssel 2013-2015



Klubber som professionel håndboldspiller:



Team Tvis Holstebro 2005-2010



GWD Minden (Tyskland) 2003-2005



Ajax Farum 2002-2003



Virum-Sorgenfri 1995-2002



Landshold:



86 A-landskampe - 220 mål fra 1998-2010. EM-guld 2008, EM-bronze 2006, VM-bronze 2007.



Udvalgte tv-programmer:



Til middag hos, Kvægræs, Blind tillid med Bubber, Vild med dans, Zulu HK



Privat:



Bor i Løgumkloster med kæresten Jeanette, der er selvstændig frisør. Bonusfar til Sille på 19 år og Mikkel på 13 år.

Foto: Mette Mørk Lars Rasmussen, cheftræner hos KIF Kolding. Foto: Mette Mørk

Forkerte vurderinger Og der var kommet rigtig meget til Lars Rasmussen. Han var kendt som håndboldlandsholdet Lille-Lars. En mand fyldt med sjov og ballade. Den rolle udnyttede han, da han efter karrieren ville prøve kræfter med mediebranchen. - Da jeg stoppede med håndbold, valgte jeg at gå medievejen. Jeg havde haft et kæmpe ønske gennem hele mit liv om at komme ind og arbejde i medieverdenen. Der så jeg nogle muligheder, der kunne udnyttes, qua at jeg var en offentlig kendt person, siger han. I de første år efter karrierestoppet i 2010 var Lars Rasmussen med i det ene program efter det andet. Han tumlede med tyre i Kvægræs på TV2 Zulu og valsede rundt i Vild Med Dans. Lavede mad i Til middag hos. Han var voldsomt eksponeret. Og siden fik han vanskeligt ved at slippe af med prædikatet som tv-kendis. - Det, man kan sige, er, at det kan være, at jeg på det tidspunkt som yngre mand troede, at der var nogle måder, man skulle gøre det på for at komme ind, og de vurderinger var forkerte. Efter de to og et halv til tre år efter håndboldkarrieren, hvor jeg var meget i tv, trak jeg mig faktisk helt væk. Jeg havde intet med håndbold at gøre i årene 2011-2013. Jeg tror, jeg så to håndboldkampe. Jeg hadede håndbold. Jeg havde fået nok. Jeg skulle bare væk fra hele det hér. Jeg var ikke i hallerne, jeg så det ikke. Jeg tror egentlig måske, jeg skulle finde mig selv efter 17 år, hvor jeg var vant til at gå ned i omklædningsrummet den 20. juli for at starte op igen, siger han. Lars Rasmussen mener, at han er blevet lovet ting, der ikke er blevet opfyldt. - Ikke at jeg har lidt nød. Det har ikke noget med det at gøre. Der var bare en bagside ved at være så meget på, som var en forkert vurdering. På den anden side er jeg også blevet fucket op af nogen mennesker, som havde lovet mig nogle ting, da jeg stoppede håndboldkarrieren. Nogen som ikke holdt ord og gjorde det betydeligt sværere at komme videre efter håndboldkarrieren, mener han.

Fra en håndboldfamilie Lars Rasmussen er opvokset i Kongens Lyngby som det, han selv kalder snotforkælet møgunge. Moren Anni var selv håndboldspiller, faren Per blev formand i Dansk Håndbold Forbund, og storebror Kim er også en anerkendt træner på internationalt topniveau. Men for lillebror Lars skulle der gå nogle år efter karrieren, inden han vendte tilbage til et job i håndboldverdenen. Kort efter den tunge mandag i marts 2013 havde han møder med sin agent og med Skjern-formand Carsten Thygesen, der gav ham nogle gode råd med på vejen. Pludselig så han igen en håndboldkamp på tv, og i sin ivrighed efter at få det ene hold til at gribe kampen anderledes han, satte han sig for at gå efter et trænerjob. Lars Rasmussen fik job som cheftræner for Vendsyssels 1. divisions-damer, og siden kunne han skrive ligatræner for Ringkøbing på sit cv. - Vendingen kom, da jeg begyndte som træner i Ringkøbing, og da jeg mødte Jeanette. Jeg var stolt af mit ligahold i Ringkøbing. Der begyndte at komme stabilitet i mit liv igen, siger han med henvisning til sin kæreste, som han i dag bor sammen med i Løgumkloster. Det var også i denne periode, Lars Rasmussen for alvor begyndte at nedbryde fordommene hos dem, der så på ham som mediemenneske mere end som håndboldtræner. Jobbet som cheftræner hos ungarske Siofok fra 2017-2018 hjalp ham op på et nyt niveau og åbnede døren ind til et job i herrehåndbolden. Og i dag vurderer han, hvilke ting han vil deltage i, hvor han førhen sagde ja til alt. - Selvfølgelig har det været en kæmpe kamp at komme af med den fordom om, at man hellere vil være en medieluder end at koncentrere sig om håndbold, siger han. - Efter 2008, hvor vi vandt EM, har jeg troet, at jo mere sjov og klovneagtig, man var - ikke kun det, for det var ikke kun fis, jeg lavede - men jo mere, man sagde sin mening og viste sig selv, jo bedre, men jo hårdere fik du det tilbage, da du troede, at dem, du havde haft et forhold til tidligere, de begyndte at se skævt til én. Aldrig ondt, men skævt. Det var en lærdom at gå fra at tro, at jo vildere, smartere, sjovere du er, jo større chance er der for, at det rigtige kommer. Det kan ikke være mere forkert, siger han.

Et anderledes tv-program - Jeg erkendte det over for mig selv, og så besluttede jeg mig for at sige, at nu er det trænervejen, og jeg tror, at stort set alle tv-programmer, der prøvede at få mig med fra 2013-2016, fik nej fra mig, siger Rasmussen som dog altid stiller op til ting, der handler om håndbold. Alligevel har han i år kunnet ses på TV2 Zulu som træner for Zulu HK, der er en flok unge mennesker, der har mødt modgang i livet. Hvilket jo er paradoksalt. For alt det mediehurlumhej, som Lars Rasmussen har forsøgt at distancere sig fra, får vel kun nyt liv af at stille op som træner for et sammensat hold af uøvede håndboldspillere? - Jeg havde nogle meget, meget klare forbehold, hvis jeg skulle være træner eller vært for Zulu HK. For jeg ved godt, det kan være farligt, siger han. - Det første, jeg sagde, var, at hvis det kun skulle være ydmygelse og grin og sjov og ballade, så skulle de ringe til en anden. Jeg ville ikke udstille andre og mig selv og ligne en idiot og pauseklovn. Og jeg gider ikke ydmyge nogle unge gutter. Jeg ville arbejde med dem som mennesker, pointerer han. - Jeg gjorde meget klart for dem, at der i hvert program skulle være et portræt af en spiller for at vise deres liv.

Selvmord og skilsmisse Optagelserne til Zulu HK fandt sted i efteråret, og de har ifølge Rasmussen ændret ham som menneske. Han kom tæt på unge mennesker, der har oplevet ting som hjemløshed, svigt og en kærestes selvmord. Modgang, som Lars Rasmussen kunne forholde sig til. Han har følt, at han mistede sit livsværk, da han stoppede med at spille håndbold. Han har følt sig svigtet af dem, han troede var gode venner. Han har fundet sin bedste ven død, da denne begik selvmord. Han er blevet skilt. Han har følt sig mutters alene i Jylland langt fra sin familie. - Jeg er aldrig gået ned med en depression efter karrieren. Det er jeg for mentalt stærk til. Men jeg erkender blankt, at der har været rigtig mange ensomme dage. Ensomme måneder, siger han. Nu er Lars Rasmussen et godt sted i livet. Med et godt job, parforholdet med Jeanette i Løgumkloster og som bonusfar til hendes to børn. Og hvad der er nok så vigtigt, føler han, at kampen mod fordommene er vundet, og at han nu bliver set på som håndboldtræner og et menneske, der kan arbejde med personlig udvikling. - I mit hoved er fordommene væk. Det er dét, jeg mærker. Det føler jeg egentlig, de har været efter et år i Ungarn og snart et års tid her i Kolding. Og nu har han masser at stå op til hver morgen. Blandt andet ambitionen om at blive bedre hver eneste dag. - Hvis du ikke har ambitionen om at blive verdens bedste træner, så lad være. Lad være med at spilde tiden på det. Lad være med at tage pladsen fra andre, der har ambitionen. Om det lykkes, er noget helt andet, men det er dét, der er min ambition, og som jeg arbejder for hver dag. Det er at blive verdens bedste træner. Det er det, der driver mig. Min motivation og tro på mig selv, fastslår han. Manden med alvoren inde bag smilet.