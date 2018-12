Fra far til søn: Cirklen er sluttet for Ole Olsen

Speedwaylegenden Ole Olsen har det lige som alle os andre. Han bliver ikke yngre, og derfor var der kun én vej at gå, hvis det legendariske Vojens Speedway Center for alvor skulle genrejses. Der skulle yngre kræfter til, og det er der kommet. Sønnen Jacob Olsen, der kender hver en krog af speedwaymiljøet, tager over. Og det gør Ole Olsen både glad og bevæget, når han siger ordene "Cirklen er sluttet". Dette er noget af fortællingen om Vojens Speedway Center. Tag med på en speedwayrejse tilbage i tiden, hvor der er sket de utroligste ting undervejs. Og så har vi selvfølgelig også fået Jacob Olsen til at løfte sløret for nogle af fremtidsplanerne på det legendariske sted. God fornøjelse.