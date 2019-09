Jonas Gemmer fik debut for Kolding IF i onsdagens pokalnederlag mod Randers FC. Søndag er han klar til at være hård mod sine tidligere holdkammerater, når Fremad Amager kommer til Kolding.

KOLDING IF: Gammelt venskab ruster ikke. Og hvis det gør, er Jonas Gemmer klar til at banke rusten af med syngende tacklinger, når han søndag eftermiddag står over for sine tidligere holdkammerater fra Fremad Amager.

Midtbanespilleren løber ind til sin første kamp for Kolding IF i 1. division efter onsdagens debut i pokalturneringen mod Randers FC.

- Det er jo min gamle klub. Derfor vil jeg give den 110 procent, og dem skal jeg bare smadre. Det er vigtigt for mig, garanterer Jonas Gemmer, der for et par uger siden fik kontrakt med superligaklubben AC Horsens, men straks blev lejet ud til Kolding IF.

- Jeg er superglad for at være kommet i gang hernede i Kolding, og at få de første minutter betyder meget for mig, siger midtbanespilleren, som skal bruge denne sæson i Kolding til at finde tilbage til sit gamle niveau før en alvorlig skade satte en midlertidig stopper for karrieren.

- Jeg håber da at få en masse minutter og en masse kampe, så jeg kan spille mig i form og bidrage med en masse gode ting inde på banen og hjælpe Kolding med at blive i 1. division, siger Gemmer, der heller ikke lægger skjul på, at en sæson i 1. division skal hjælpe ham tilbage mod superligaen.

- Jeg vil spille mig i form og spille mig så god, at jeg kan komme i betragtning til holdet i Horsens.

Gemmer har tidligere spillet superligakampe for Horsens. Dengang var han lejet ud fra FC Midtjylland, hvor han ikke slog igennem på superligaholdet.