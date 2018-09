Den unge speedwaykører Martin Steen Hansen gør fortsat fremskridt, efter at han var ude for en alvorlig ulykke under træning i Grindsted i lørdags.

Hans team meddeler på Facebook, at Martin Steen Hansen nu er taget ud af respiratoren på Odense Universitetshospital.

- Vi snakker med ham, og hans vågne perioder bliver længere og længere. Der er stadig en stejl bakke, som Martin skal op ad, men ingen tvivl om, at han nok skal klare det, lyder det.

21-årige Martin Steen Hansen pådrog sig ved ulykken fire brud på ryggen og to mindre blødninger i hjernen.

Han blev efterfølgende lagt i kunstig koma for at give kroppen ro til at komme sig.

Den unge speedwaykører er tilknyttet klubben Holsted Speedway Klub, der også har den danske eksverdensmester Nicki Pedersen i stalden.