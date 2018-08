Fortuna Hjørring indleder titelforsvar med pointtab

Fortuna Hjørrings fodboldkvinder blev suveræne mestre i 3F Ligaen i sidste sæson.

Men lørdag var der en smule slinger i valsen i åbningskampen mod Ballerup-Skovlunde, der på hjemmebane fik 1-1 mod holdet fra Nordjylland.

Ballerup-Skovlunde lå endda længe i position til at snuppe alle tre point efter en scoring af Amalie Thestrup et lille kvarter inde i anden halvleg.

Men et mål seks minutter før tid af Fortuna Hjørrings Karen Holmgaard sørgede for, at de forsvarende danske mestre ikke tog tomhændede hjem fra det sjællandske.

Holmgaard stod godt placeret ved bageste stolpe, da et indlæg kom ind fra højre. Hun skulle blot sætte støvlen på for at udligne.

Sidste sæsons sølvvindere fra Brøndby var anderledes suveræne i deres første kamp. Ude mod VSK Aarhus vandt Brøndby 6-1.

Nicoline Sørensen blev dobbelt målscorer, mens Olga Ahtinen, Ria Öling, Nanna Christiansen og Mille Gejl Jensen hver nettede en enkelt gang.

Af samme årsag topper Brøndby kvindernes bedste fodboldrække efter første runde med den bedste målscore.