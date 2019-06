Fortjent sejr: Holsted slår mestrene på udebane

Kenneth Bjerre blev topscorer, da Holsted fredag aften udbyggede føringen i toppen af ligaen med en sejr på 46-41 i udebanematchen mod Region Varde, der nu for alvor skal til at stramme sig an.

SPEEDWAYLIGAEN: I sidste sæson var det ikke altid lige sjovt at være kører på Holsteds ligahold, men i øjeblikket er der noget mere smil på læben.

Og forklaringen er naturligvis, at resultaterne indtil videre er rigtig gode.

Fredag aften vandt Holsted Tigers en fortjent sejr på 46-41 ude over de forsvarende mestre fra Region Varde, og dermed har Holsted sejret i seks af de hidtidige syv matcher i denne sæson.

Holsted topper dermed ligaen med 14 point for syv matcher, mens sjællandske Slangerup er toer. De to hold mødes i øvrigt førstkommende onsdag på Sjælland. Kan Holsted nappe pointene i den match, ser det efterhånden meget, meget lovende ud.

Noget mere dystre er udsigterne for Region Varde, der har tabt tre af fire matcher og for alvor skal til at stramme sig an, hvis sæsonen skal udvikle sig til at blive en succes.