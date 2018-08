Forsvarende mester glæder sig til de danske landeveje

Sidste år endte cykelrytteren Mads Pedersen øverst på sejrsskamlen ved PostNord Danmark Rundt.

Fra onsdag skal han forsøge at genvinde den titel, som han vandt sidste år foran den danske Astana-rytter Michael Valgren, når Danmarks største etapeløb køres.

Mads Pedersen glæder sig til at komme på cyklen og forsvare sin titel, og han ser ikke mindst frem til at konkurrere på de danske landeveje.

- Det er altid specielt at køre hjemme i Danmark. Der er bare et eller andet ved at køre rundt herhjemme. Det er specielt at mærke stemningen og høre folk råbe ens navn. Man skal nyde det, når man kan, for det er ikke så tit, at det sker, siger han.

Mads Pedersen kørte sidste års løb for sit hold, Trek-Segafredo, men i år kører han etapeløbet for de danske landshold, der går under navnet Team PostNord Danmark.

Og for den forsvarende mester er løbet ikke noget, som han bruger som opvarmning til et større løb. Det har stor betydning for ham at køre med, mens danskerne kigger på.

- Jeg har i lang tid ikke vidst, om jeg skulle køre det eller ej. Det er først noget, der er blevet besluttet inden for de sidste tre uger. Men da jeg vidste, at jeg skulle køre det, så har jeg gået benhårdt efter det og trænet hårdt efter at forsvare min titel, siger Mads Pedersen.

På landsholdet er han ikke ene kaptajn. Han deler den vigtige rolle med Christopher Juul-Jensen, der til daglig kører for Mitchelton-Scott.

De danske ryttere, der for nylig deltog i Tour de France, kommer ikke til at deltage i det danske løb. Men der er alligevel nogle markante navne med fra start i Aalborg.

Her er det største udenlandske navn den franske sprinter Bryan Coquard.

De to World Tour-hold Astana og Team Sunweb stiller også op til løbet, dog uden deres store stjerner, der hviler benene efter et hårdt Tour de France.

PostNord Danmark Rundt begynder onsdag i Aalborg og slutter søndag på Frederiksberg.