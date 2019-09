Forsvarende US Open-mester sender teenageren Coco Gauff ud

Den forsvarende US Open-vinder i tennis Naomi Osaka var for stor en mundfuld for den amerikanske teenager Coco Gauff, som tabte i to sæt, 3-6, 0-6.

Med sejren er Osaka blandt de 16 spillere i fjerde runde, hvor hun skal møde den 13.-seedede Belinda Bencic fra Schweiz.

Osaka, der er nummer et på verdensranglisten og efter sin sejr i US Open sidste år også vandt Australian Open i år, har ellers været nede i en bølgedal de seneste måneder, men i opgøret mod den 15-årige Gauff var hun på toppen.

- Jeg tror, at det var det mest fokuserede, jeg har været siden Australian Open, sagde hun i et interview på banen efter kampen, der sluttede natten til søndag dansk tid.

Coco Gauff, der til alles overraskelse nåede fjerde runde af Wimbledon i juli, spillede sin kun sjette kamp i en grand slam-turnering.

Og den manglende erfaring var måske årsag til, at hun gennem de to sæt lavede en del fejl.

Osaka bragte sig foran 3-0 i første sæt, før det lykkedes Gauff at vinde et parti efter to serveesser i træk.

Derefter skiftedes de to til at bryde hinanden i de fire efterfølgende partier, før den 21-årige japaner servede første sæt hjem.

I andet sæt havde Gauff fortsat svært ved at finde den rigtige rytme i sine slag. Osaka gjorde rent bord ved at vinde sættet 6-0 og dermed kampen efter 65 minutters spil.

- Jeg kommer til at lære meget af denne kamp, sagde Coco Gauff efter sit nederlag.