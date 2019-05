De forsvarende NBA-mestre fra Golden State Warriors spillede sig tidligt lørdag morgen dansk tid tættere på en ny triumf i den bedste amerikanske basketball-liga.

Med en sejr på 118-113 over Houston Rockets vandt Warriors den sjette kamp i kvartfinaleserien, og dermed vandt holdet fra Oakland i Californien serien med 4-2.

Men Warriors måtte ud i et drama i Houston, før semifinalen kom i hus.

Efter de to første quarters var stillingen helt lige, 57-57. Tredje quarter tabte Warriors med 25-30, men i sidste quarter kom holdet tilbage og vandt den med 36-26 og tog dermed sejren.

Kampens helt store spiller blev Stephen Curry, der scorede alle sine 33 point i sidste halvdel af kampen.

- Vi vidste, at vi ville have en chance for at tage denne her kamp, og det gjorde vi, sagde han efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP.

De forsvarende mestre måtte klare sig uden stjernen Kevin Durant, der indtil videre har spillet en fænomenal sæson, men blev meldt ude af kampen med en skade.

Han forventes dog at blive klar til semifinaleserien.

Her venter enten Denver Nuggets eller Portland Trail Blazers, som spiller den syvende og afgørende kvartfinale natten til mandag dansk tid.