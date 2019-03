Forstærkning til EfB: Austin er klar til skæbnekampen mod Vejle

EfB: De, der peger på Rodolph Austin som den altoverskyggende årsag til, at EfB har præsteret dårligt i enkelte kampe på det seneste, kan ånde lettet op.

Han er klar til søndagens skæbnekamp mod Vejle, hvor EfB med en sejr kan spille sig i medaljespillet.

Godt nok trænede Austin lidt for sig selv fredag og gik også ind før tid, men træner John Lammers betegner det som en sikkerhedsforanstaltning.

- Vi har passet godt på ham og bygget ham op over de seneste uger, så jeg er sikker på, at han er klar til at spille en hel kamp, siger John Lammers, der helt naturligt glæder sig over gensynet med forsvarets krumtap. Ikke mindst i betragtning af, at anfører Markus Halsti har karantæne efter en advarsel i den seneste kamp mod SønderjyskE. Der er således lagt op til, at midterforsvaret skal bestå af Rodolph Austin og Jeppe Brinch mod Vejle.