Forrygende Antonsen er klar til semifinalen i China Open

For første gang i seks forsøg vandt Anders Antonsen over Chou Tien Chen og blev klar til semifinalen i Kina.

Stortalentet Anders Antonsen er på vej mod et nyt stort resultat i sin i forvejen imponerende 2019-sæson.

Fredag morgen dansk tid nåede han i overlegen stil frem til semifinalen i den store badmintonturnering China Open med en sejr på 21-17, 21-11 over andenseedede Chou Tien Chen fra Taiwan.

Det tog 48 minutter for Antonsen at besejre taiwaneren for første gang i karrieren. Chou Tien Chen havde vundet samtlige fem indbyrdes opgør inden fredag.

Den statistik var Antonsen tydeligvis indstillet på at lave om på. Den danske VM-finalist fra sidste måned kom ganske vist bagud 0-2, men kom hurtigt foran 4-3 og førte resten af sættet.

Aarhusianeren brugte mange kræfter, men viste som så ofte før stor selvtillid i sit spil. Han holdt fejlene på et minimum, selv om verdens nummer to gjorde, hvad han kunne for at bringe danskeren ud af fatning.

Trods en solid defensiv fra Chou Tien Chen kom Antonsen foran 16-12, og i en tæt afslutning på sættet holdt danskeren hovedet koldt.

Antonsen bevarede intensiteten i sit spil i begyndelsen af andet sæt, som var på danskeren præmisser.

Med fem point på stribe kom Antonsen foran 7-3, og ved opholdet var danskeren i front 11-7.

Chou Tien Chen havde fortsat svært ved at læse Antonsen, som kom på 13-8 og efterhånden kunne øjne en plads i semifinalen.

Få minutter senere kom danskeren også på 17-8, da Chou Tien Chen løftede fjerbolden ud af banen, og på matchbold nummer to blev avancementet en realitet.

China Open er en Super 1000-turnering og er dermed en af sæsonens tre mest prestigefyldte turneringer sammen med All England og Indonesia Open. De tre turneringer rangerer lige under sæsonfinalen.

22-årige Antonsen er sidste tilbageværende dansker i turneringen. Senere fredag afgøres det, om modstanderen i semifinalen bliver syvendeseedede Anthony Sinisuka Ginting eller useedede Bhamidipati Sai Praneeth.

Selv er Antonsen seedet som nummer otte.