Foreninger knækker medlemskode for store sportsgrene

For første gang i en årrække melder flere børn og voksne sig til badminton, tennis og håndbold. De tre sportsgrene har ellers blødt medlemmer i årtier.

Det viser en ny rapport fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

Mens badminton samlet fik en medlemsfremgang på 1260 i 2017, kunne tennis og håndbold notere henholdsvis 918 og 137 flere medlemmer ved årets udgang.

Tallene er renset for foreninger, der er medlem af begge organisationer.

Morten Mølholm Hansen, der er direktør i DIF, ånder lettet op over, at blødningen er stoppet.

- De her tre klassiske sportsgrene har været vores problembørn i en række år.

- Det er ikke store fremgange, vi ser nu, men bare det at have knækket kurven er forhåbentlig et tegn på, at det begynder at gå fremad, siger han.

Allerede i 2016 lykkedes det for badminton at skabe medlemsfremgang, og i 2017 knækkede tennis og håndbold koden til flere medlemmer.

Ifølge Morten Mølholm Hansen skyldes det, at DGI og DIF har indgået samarbejdet "Bevæg dig for livet", der har som mål, at hver anden borger i 2025 skal være medlem af en idrætsforening.

Som led i samarbejdet har forbundene videreudviklet udvalgte sportsgrene - herunder badminton, tennis og håndbold.

- Fremgangen skyldes klart, at vi har arbejdet målrettet med de tre idrætsgrene, som vi vurderer har særligt potentiale.

- Vi har satset på at lave nogle motionstilbud frem for at gøre sportsgrenene alt for konkurrenceorienterede. Det er blandt andet det, der bærer frugt nu, hvor vi også fanger motionisterne, siger han.

De mere motionsorienterede sportsgrene er blandt andet håndboldfitness for voksne. Her spilles der på mindre baner, og der er mindre boldkontakt, end man normalt ser i håndbold.

Selv om stigningen inden for de tre sportsgrene ikke er prangende, har Morten Mølholm Hansen store forventninger til dem.

- Jeg regner med, at de her tre sportsgrene vil fortsætte med at stige fremover. Især badminton, der havde fremgang allerede i 2016, siger han.