KIF-træner Lars Rasmussen har fået afslag fra Dansk Håndbold Forbund på sit ønske om at hente en pensioneret spiller til sit trængte hold. Tirsdag har KIF mulighed for en sjælden sejr, når holdet spiller pokalkamp mod Hogager fra 3. division.

- Jeg havde en lang snak med Frank Smith (chef for turneringsafdelingen, red.) fra DHF torsdag aften, hvor jeg havde brug for at finde ud af, hvor vi var henne, for der kom nogle muligheder med nogle ret spændende spillere. Så skulle vi sikre os, at vi måtte hente dem så længe, de ikke havde spillet håndbold i denne sæson. Der var det så, vi fik det endelige svar, siger Lars Rasmussen, der måtte sluge en ordentlig kamel.

- Vi havde mulighed for at hente en spiller, der var stoppet, men reglerne siger, at hvis ikke spillerlicensen har ligget i moderklubben inden 15. februar, så må man overhovedet ikke hente nogen spillere, siger KIF-træneren, der forsøgte at overtale håndboldforbundet til at give en dispensation.

KIF uden andethold

For KIF-træneren bliver situationen endnu mere alvorlig af, at klubben ikke har noget andethold, fordi det blev lukket i sensommeren. Derfor er der ingen seniorspillere på et ordentligt niveau at rykke op i ligatruppen.

- Dags dato har vi ikke noget andethold. Jeg må kun hente spillere ind i truppen, som har deres licens i Kolding. Og så gik jeg listen igennem. De er mellem 60 og 80 år de fleste. Det var en hård torsdag aften. Det var et hårdt slag at få det at vide. Men 7-9-13 så er Olafur (Gustafsson, red.) og Andreas Flodman tilbage, så alt andet lige kan vi have vores trup så godt sammensat som muligt lige nu ud fra de forudsætninger, vi har. Det er det vigtigste for mig, siger Lars Rasmussen, der trods trængselstider for KIF glæder sig til pokalkampen mod Hogager.

- For mit vedkommende er det rigtigt fedt, for det giver mig nogle muligheder for at arbejde med nogle ting, som vi skal blive rigtig gode til og endnu bedre til. Når man spiller sådan en kamp mod et godt kæmpende 3. divisionshold, er der også forskel på tingene, så derfor vil jeg bruge kampen til at indøve og træne nogle ting, som vi skal bruge i vores næste kampe. Derfor passer det mig perfekt, at vi har den pokalkamp. Det kan ikke være meget bedre, mener han.