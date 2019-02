Efter et år med flere medaljer og en historisk sejr, kan Maja Alm nu for sjette gang kalde sig årets orienteringsløber.

Kåring: Maja Alm er blevet kåret som årets orienteringsløber 2018 af Dansk Orienterings-Forbund. Det skriver forbundet i en pressemeddelelse.

2018 har da også været et fantastisk år for løberen. Ved VM i Letland vandt hun for fjerde år i træk guld på sprintdistancen. Det er første gang, at én løber har vundet fire gang i streg. Ved samme stævne fik Maja Alm også en sølvmedalje på langdistancen.

- Det er rigtig dejligt at vinde prisen som Årets Orienteringsløber i 2018. Jeg er så glad for, at det lykkedes at præstere så godt til VM, hvor jeg havde en skade inden, der drillede i forberedelserne. Og så var det fedt at vinde medalje på sprintstafetten, hvor to af vores løbere på det danske hold var med for første gang. Det er skønt for mig og hele landsholdet at mærke opbakningen fra DOF's medlemmer, siger Maja Alm i en pressemeddelelse fra Dansk Orienterings-Forbund.

Med landsholdet har Maja Alm i 2018 været med til at sikre både en VM-bronzemedalje i sprintstafet, hvor hun hentede fire placeringer, og EM-bronze i damestafetten.