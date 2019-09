For 15 år siden måtte Johan Absalonsen dukke sig i Tbilisi

Vikarierende chef-landstræner Jon Dahl Tomasson scorede begge mål, da Danmark for første og indtil søndag aften eneste gang, at de rød-hvide har mødt Georgien på udebane. Det skete i VM-kvalifikationskampen i Tbilisi den 17. november 2004 på Lokomotiv Stadion. Her fik Danmark kun 2-2 og i sidste ende kostede pointtabet senere Danmark VM-slutrunden i Tyskland i 2006.

Jon Dahl Tomasson bragte danskerne foran to gange, inden Asatiani udlignede til 2-2 kort før tid. De sidste få minutter af kampen sejlede de rød-hvide en kende, men reddede uafgjort i land. Morten Olsen og nuværende transitionstræner i Vejle, Keld Bordinggaard, var landstrænere i en kamp, hvor Discovery-reporter Thomas Graversen pådrog sig en advarsel.

Sønderjyskes anfører Johan Absalonsen fik dengang et par minutter dagen før på Stadion Boris Paichadze i Tbilisi til sidst i U21-EM-landskampen mod de unge georgiere, som danskerne besejrede 4-2 under ledelse af Flemming Serritslev. Dengang sad Jakob Poulsen på bænken uden at komme ind, som han har oplevet i sensommeren fra FC Midtjylland.

Der er ikke lutter og fred og idyl i Tbilisi, hvor flere tusinde demonstranter forsøgte at storme det georgiske parlament, fordi der blev givet lov til at lade en russisk politiker tale i parlamentetet. Så forholdet til storbror mod nord er lidt anstrengt.

En af de første georgiske fodboldspiller, der blev kendt i Danmark, var Tengiz Sulakvelidze, som var med for det daværende Sovjetunionen grundlovsdag i Københavns Idrætspark i 1985. Danmark vandt som bekendt den berømmede VM-kvalifikationskamp med 4-2 på mål af Preben Elkjær og Michael Laudrup med to mål hver.

Sulakvelidze kunne slet ikke holde Preben Elkjær før pausen, men optakten havde også været svær. Georgieren havde fået, at vide på forhånd, at det var "Larsen" han skulle spille overfor og troede Elkjær var skadet. Hvad ingen havde fortalt Sulakvelidze var, at Elkjærs fulde navn var Preben Elkjær Larsen....

Længere tilbage var banerytteren Omar Phakadze berømt i tresserne og halvfjerdserne, hvor han mødte blandt andet Peder Pedersen, Niels Fredborg og franske Daniel Morelon i drabelige dyster på Odense, Ordrup og Aarhus Cyklebane. Det var dengang, at DR-reporter Gunnar "Nu" Hansen sagte hviskede, når de to konkurrerende ryttere stod som rovdyr helt stille på cementen på deres cykler for at lokke den anden til at tage føringen i sprint-konkurrencen. PS: Iøvrigt hedder stort set alle georgiere som regel noget med "dze" eller "vili" . Hvis man ser bort fra sangerinden Katie Melua.