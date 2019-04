Første konkurrence - første sejr: Ukuelige Camilla P. til tops i Cannes

Sæsonens første egentlige konkurrence for Camilla Pedersen blev en succesoplevelse.

Konkurrenterne så nemlig kun ryggen af den ukuelige esbjergensiske kvinde ved det store internationale triatlonstævne i Cannes i Sydfrankrig.

- Jeg var meget spændt, men heldigvis gik det fint. Jeg fik lidt ondt i benet til sidst og satte farten ned de sidste kilometer på løbet. Det betød dog ikke noget, da jeg havde et fint forspring til de nærmeste konkurrenterne, så det var dejligt, fortæller Camilla Pedersen.

Deltagerne indledte med at svømme to kilometer, hvorefter der skulle cykles 107 kilometer i både modvind og i bjergrigt terræn og endelig løbes 16 kilometer.

- Svømningen var okay, men jeg var meget tilfreds med min cykling. Jeg havde en rigtig fornemmelse, og det var faktisk allerbedst, da jeg havde rundet 60-70 kilometer.

Camilla Pedersen vandt konkurrencen i Cannies i tiden 4.56,57 timer, mens belgiske Alexandra Tondeur blev toer i tiden 5.01.23 timer.

- Dette her var et godt skridt i den rigtige retning for mig. Jeg har bøvlet meget mig med at holde noget i mig, når jeg er i konkurrence, men det mærkede jeg slet ikke noget til denne gang. Så jeg er mega lettet og bare super glad for at være kommet godt i gang.