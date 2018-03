Først nu giver Skjerns CL-eventyr overskud

Skjerns meritter i Champions League i denne sæson får ikke pengene til at vælte ind i klubkassen.

Mens det i fodboldens verden giver millionindtægter at være med i Champions League, så løber det kun lige akkurat rundt for Skjern.

Dyre udebaneture mod hold som Dinamo Bucaresti, Gorenje Velenje, Ademar Leon og Zaporozhye tærer på indtægterne, fortæller Skjern-direktør Carsten Thygesen.

- Hvis vi tager gruppespillet og knockoutrunden, som den kaldes, så endte vores samlede økonomi i et stort rundt nul.

- Det har indtil nu ikke givet overskud. Med rejser til Rumænien, Ukraine og Spanien har vores rejseomkostninger været så store, at de indtægter, vi har genereret, går i nul, siger Thygesen.

Han kender betingelserne og er tilfreds med at undgå minus.

- Det er lykkedes os at gå i nul, fordi vi har haft mange tilskuere og stor lokal sponsoropbakning. Så der er blevet kæmpet for at gå i nul. Og det er faktisk en succes.

- Vi kunne godt have ønsket, at produktet Champions League var så stort, at man kunne tjene penge på det, påpeger direktøren.

Men nu kommer det positive, for Skjern kan med pladsen blandt de 14 bedste mandskaber se frem til søndagens lukrative knockoutkamp hjemme mod Veszprem.

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) giver lidt mere for rettighederne på dette stadie af turneringen.

- Nu bliver økonomien lidt bedre. Vi forventer at lave et overskud på en kvart million på denne runde. Derfor var jeg ekstraordinært glad, den dag vi vandt over Zaporozhye.

- Der hjalp det på den enorme indsats, der har været, at der var en økonomisk gulerod ved at nå så langt, siger Thygesen, som mener, at betalingen fra EHF skal øges i fremtiden.

Direktøren peger dog på flere sidegevinster, som er svære at sætte ind i et regneark.

- Det har givet en masse anden værdi, at vi har været med. Vi har fået en enorm eksponering, så vores brand stiger i værdi.

- Det kan vi godt mærke, når vi er ude at forlænge sponsorater. Der kommer en efterbetaling, og vi sælger flere og flere sæsonkort.

- Det gør det også nemmere at rekruttere store profiler. Vi kan mærke, at det er en faktor, at vi spiller international håndbold, når vi skal have gode spillere, siger han.

Skjern-træner Ole Nørgaard koncentrerer sig om det sportslige inden søndagens hjemmekamp mod Veszprem.

- Håndboldklubberne er pressede finansielt, når det er så svært at tjene penge, og der skal så meget til.

- Det er op ad bakke, og der ligger meget hårdt arbejde bag at komme i plus for en håndboldklub, der er ude at spille i Europa, siger Nørgaard.

Træneren nyder kampene i Europa, for det giver spillerne noget ekstra.

- Det giver i den grad noget. At spille europæisk håndbold er det, som topspillere vil. Det betyder meget for spillerne at komme ud og måle sig med de øvrige hold.

- Når det går godt, så giver det et boost, fordi vi spiller mod nogle af de allerbedste hold, som er i en helt anden økonomisk liga, end vi er.

- Det giver en masse oplevelser sammen som hold. Og når vi har succes, så giver det en masse selvtillid, siger Ole Nørgaard.

Skjerns kamp mod Veszprem går i gang søndag klokken 16.50. Der er returkamp på lørdag i Ungarn.