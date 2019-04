Miha Zvizej mener, at Ribe-Esbjergs manglende stabilitet har placeret holdet i nedrykningsspillet, der indledes lørdag hjemme mod Lemvig-Thyborøn. Stregspiller understreger, at han er supermotiveret, og at hans hold går efter at vinde gruppespillet.

Ribe-Esbjerg: Slutspillet gled Ribe-Esbjerg af hænde, da SønderjyskE udlignede i sidste sekund i Holstebro. Derfor tager vestjyderne i dag hul på nedrykningsspillet, når Lemvig-Thyborøn som den første af fire modstandere står over for Ribe-Esbjerg. I den forbindelse har vi bedt stregspiller Miha Zvizej forholde sig til fem påstande.

optakt Håndbold, nedrykningsspilLørdag kl. 14: Ribe-Esbjerg - Lemvig-Thyborøn



Spillested: Centex IT Arena, Ribe



JV tipper: 32-26

1. Du orker ikke rigtigt at spille disse kampe - Jo. Selv om sæsonen ikke sluttede, som vi ville, er det nogle sindssygt vigtige kampe. I de første tre kampe kan vi afgøre tingene. Det danske ligasystem er bare sådan, at man taber næsten alle de fordele, man har haft, inden nedrykningsspillet starter. Vi starter næsten fra nul, så det er megavigtigt, og jeg er stadig supermotiveret. Men det bliver lidt svært, for man får ikke så mange mennesker i hallen, og det er ikke så spændende som slutspil. Men for en håndboldspiller er det meget vigtigt med en masse pres på holdene og spillerne.

2. Du synes egentlig, I havde fortjent at komme i slutspillet - Nej. Hvis man kigger på hele sæsonen har vi ikke fortjent det. Jeg ville sindssygt gerne have spillet slutspil. Det var ikke den sidste kamp, der afgjorde det. Vi var megauheldige, men jeg synes bare, vi skulle have leveret noget mere i sæsonen fra start af, og så ville det ikke have været noget problem. Vi var bare ikke skarpe nok fra starten, og så er det desværre sådan, at vi ikke er med.

3. Jeres sæson har været en fiasko - Nej. Det var ikke en fiasko, men det var heller ikke en god sæson overhovedet. Vi har skiftet så mange spillere, at det tager tid at spille sammen. Vi har vist, at vi kan spille på det højeste niveau. Vores problem var, at vi ikke var stabile, og det var et kæmpeproblem. Vi har vist, vi kan spille virkelig godt, og så kunne vi tabe kampe som mod Lemvig, hvor vi virkelig skulle vinde. Det var ikke fiasko, men heller ikke så godt. Vi har alligevel samlet 23 point og var virkelig tæt på slutspillet. Så større fiasko var det heller ikke.

4. I vinder nedrykningsgruppespillet - Ja. Det tror jeg på, vi gør. Det er vores mål og det, vi går til de kampe for. Jeg skal ikke sige, vi vinder alle kampe. Vi tager først kampen i morgen (lørdag,red.), så på onsdag og så videre. Men vores mål er at vinde nedrykningsspillet.

5. Du glæder dig til, at sæsonen er overstået - Ja. På en måde gør jeg. Vi har stadig fire meget vigtige kampe tilbage, og hvis alt er i orden, inden vi spiller sidste kamp, så glæder jeg mig, til sæsonen er overstået, og jeg håber på, at vi tager den erfaring med til næste sæson og tror på, at vi skal bare bygge videre på holdet. Jeg håber, næste sæson bliver noget helt andet.