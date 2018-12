Traditionen tro byder dagene mellem jul og nytår på Final 4 i kvindernes pokalturnering. Lørdag afvikles de to semifinaler med braget mellem Team Esbjerg og Odense Håndbold. Søndag er der finaler og bronzekamp. JydskeVestkysten liveopdaterer fra Team Esbjergs kampe.

LIVE: Sidste år løb Team Esbjerg med pokaltitlen i kvindernes Final 4 på netop den 29. december. Nu er det blevet tid igen, og igen er Team Esbjerg med blandt de sidste fire.

Team Esbjerg har fået en hård lodtrækning i form af Odense Håndbold, men hvis det skal lykkes at gentage pokaltriumfen, så skal Odense Håndbold formentlig alligevel besejres senest i søndagens finale.

I den anden semfinale med start 13.30 mødes Randers HK og Nykøbing-Falster. Der skulle efter sigende stadig være flere billetter at få, hvis du skulle sidde derhjemme og have lyst til at se toppen af dansk damehåndbold.

JydskeVestkysten liveopdaterer fra Team Esbjergs kamp mod Odense Håndbold, der starter kl. 16.