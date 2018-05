Følg med: Team Esbjerg på pokalarbejde - nu ser det langt bedre ud..

39. min: Bjerringbro tager timeout. Team Esbjergs Anne Brinch-Nielsen til føring på 19-16.

37. min: Fem Esbjerg-mål i træk. Nu føring på 18-16.

34. min: Team Esbjerg er foran for første gang i kampen. Liscevic til 16-15.

33. min: Lara Gonzalez scorer. 15-15.

30. min: Der er fløjtet til pause. Der er noget at tale om i Team Esbjergs omklædningsrum. Det er muligt, at spillerne er trætte, og det er også meget muligt, at der er mange skader i truppen. MEN man kan altid kæmpe - og det har altså ikke set for godt ud.

Der er en halvleg endnu - og Team Esbjerg kan selvfølgelig stadig nemt nå at vende kampen til egen fordel. Lige nu 14-12 til Bjerringbro fH.

27. min: 13-11 til Bjerringbro, der lige nu har timeout. Team Esbjergs spillere virker mærkede rent fysisk af de hårde semifinalekampe mod Odense.

25. min: Sofie Blichert-Toft ud i 2. min. 12-10 til værterne.

21. min: Fortsat føring på to mål til hjemmeholdet. Nu 11-9.

15. min: Vi runder et kvarter i Bjerringbro. Team Esbjerg har taget for let på det i den indledende fase. Og har simpelt hen spillet skidt. Nu 8-6 til Bjerringbro.

10. min: 6-3 til Bjerringbro. Super mange dårlige afleveringer.

6. min: 5-1 til hjemmeholdet og timeout fra cheftræner Jesper Jensen.

5. min: Godt nok en sløv start 3-1 til Bjerringbro. Store chancer brændt og en del tekniske fejl. Nu 4-1.

1. min: TE starter på følgende måde: Sngvik, Vilde, Lara, Sanna, Gravholt, Kviesgaard og Liscevic.

HÅNDBOLD: Kvinderne fra Team Esbjerg skal mandag aften spille sig en runde videre i pokalturneringen.

Modstanderen er Bjerringbro fra den næstbedste række.

JydskeVestkysten er på plads til kampen - og du har selvfølgelig mulighed for at følge med i, hvordan det går..

Der er kampstart kl. 19.00.