Følg med: Ligaspeedway Esbjerg mod Holsted - gæsterne er i front..

I Slangerup er der kørt syv heats. Region Varde er stadig bagud. Heastsejr til Mads Korneliussen, men 23-19 til hjemmeholdet.

Der er pause i Esbjerg netop nu, hvor tilskuerne har mulighed for at komme på besøg i ryttergården. Det benytter mange sig af.



Esbjerg - Holsted 25-29: Iversen ind som taktisk reserve med heatsejr. Tim Sørensen bliver overhalet af Michael Palm Toft, så 4-2 til hjemmeholdet i heat nummer ni.



Esbjerg - Holsted 21-27. 12 ud af 12 mulige til Nicolai Klindt. Han kørte altså for Esbjerg i sidste sæson, men han er nu tilbage i Holsted. Det bør de være glade for. Klindt har været suverænt kørende indtil videre.

Esbjerg - Holsted 19-23[/b]. Sam Masters vinder over Niels-Kristian Iversen, der savner fart i aften. Tim Sørensen lå længe til et enkelt point, men blev overhalet af Michael Palm Toft på sidste omgang.

I Slangerup er Region Varde bagud 13-11 efter fire heats. hans Andersen og Mikkel Bech har dog hentet heatsejre.



Esbjerg - Holsted 17-19. Tredje heatsejr af lige så mange mulige til Nicolai Klindt, der var langt foran konkurrenterne.

Esbjerg - Holsted 14-16. Så er Holsted i spidsen efter heatsejr til Rasmus Jensen. Tungate bliver toer, Palm Toft treer. Mark Bayer igen med et rundt nul.



Esbjerg - Holsted 12-12. Jævnbyrdigheden fortsætter. Heatsejr til Nicolai Klindt, der slår Rene Bach og Niels-Kristian Iversen. Sam Masters bliver sidst.

I Slangerup er Region Varde kommet skidt i gang. Hjemmeholdet er foran 8-4, men det kan jo nemt nå at vende.



Esbjerg - Holsted 9-9: Rohan Tungate vinder sikkert. Sam Jensen bliver toer foran holdkammerat Rasmus Jensen. Esbjergs Tim Sørensen scorer et rundt nul. Han var meget langt bagefter.





Esbjerg - Holsted 6-6: Sikker heatsejr til Nicolai Klindt. Rene Bach bliver toer foran Michael Palm Toft. Esbjergs Mark Bayer kunne ikke følge med.

Esbjerg - Holsted 4-2: Heatsejr til Iversen, Sam Masters bliver toer, Tungate går forbi Rasmus Jensen og får et enkelt point.

1. heat: Niels-Kristian Iversen og Rohan Tungate for Esbjerg - Sam Masters og Rasmus Jensen for Holsted.

Kørerne fra de to hold er netop blevet præsenteret. Det første heat er lige på trapperne...