EfB sidder med fem point for de første otte kampe fast i bunden af superligaen, men en sejr mod Randers søndag eftermiddag vil give kontakt med det brede midterfelt. Kampen mod Randers bliver hjemmebane-debut for klubbens nye ghanesiske angriber Mohammed Daudu - du kan følge med i, hvordan han og resten af holdet klarer sig lige her - kampen fløjtes i gang 14.00.