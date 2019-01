Kampen minut for minut: Danmark hev sejren hjem efter nervepirrende første halvleg

Håndbold: Håndboldfans landet over kan tirsdag aften juble over landsholdet fjerde sejr ved VM. Håndboldherrerne mødte Østrig i Jyske Bank Boxen tirsdag kl. 20.45, og her blev særligt første halvleg en nervepirrende affære.

Efter kampstart tog modstanderne fra alpelandet føringen og holder den det meste af første halvleg, indtil det lykkedes Danmark at erobre den tilbage og gå til pause med føringen 11-8.

I anden halvleg cementerede Danmark sejren og sluttede kampen 28-17.

Næste kamp for de danske håndboldherrer er torsdag 17. januar, hvor Danmark møder Norge.

Du kan følge tirsdagens kamp minut for minut i livebloggen herunder.